Çorum'da köylülerin "aslan" korkusu - Son Dakika

Çorum'da köylülerin "aslan" korkusu

ÇORUM'un Bayat İlçesinde Aşağı Emirhalil Köyü'nde son günlerde büyükbaş hayvanların yabani hayvanlar tarafından telef edilmesi üzerine bölgede yaşayanlar yabani hayvanın aslan olduğunu iddia etti.

Çorum'da köylülerin

ÇORUM'un Bayat İlçesinde Aşağı Emirhalil Köyü'nde son günlerde büyükbaş hayvanların yabani hayvanlar tarafından telef edilmesi üzerine bölgede yaşayanlar yabani hayvanın aslan olduğunu iddia etti. Köye fotokapanlar yerleştirilirken vatandaşlar da tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu idida edilen aslanı arıyor.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'ne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan 2 büyükbaş hayvan, son iki ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın aslan olduğunu iddia etti ve bir de cep telefonu ile fotoğrafını çekti. 2 ay içerisinde iki kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerinde aslana benzeyen yabani hayvan gördüğünü iddia etti. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden iki kardeş de aynı yerde aslan yavrusu gördüklerini öne sürdü. Bunun üzerine köy muhtarı Hasan Durak jandarmaya haber verdi. Aslanın görüldüğü iddia edilen ve telef olan hayvanların leşinin bulunduğu sazlık alanda jandarma tarafından arama yapıldı. Ayrıca bölgede drone ile de havadan tarama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bölgeye 3 adet foto kapan yerleştirildi. Henüz bir bulguya ulaşılamazken köyde yaşayanlar ise aslan korkusu nedeniyle tedirgin. Vatandaşlar zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren vatandaşlar hasat ve hayvanlarını otlatmak için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.

'VATANDAŞLAR TEDİRGİN?

80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, 'Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Bende jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdi. Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine jandarma buraya geldi arama yaptı. Foto kapanlar yerleştirildi bölgeye. Drone de uçundular. Aslanın yavrusunu görenlerde oldu. Vatandaşlarımız tedirgin. Fotoğrafı gördüğümde aslana benzettim. Gereken bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Köylülerimiz hayvanlarının otlak yerlerine yalnız gidemiyorlar korkuyorlar. Ara arama jandarmada burada tarama yapıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı. Dün akşam karşıdaki Töyhane Köyü'nde de çeltik tarlasında çalışan vatandaşlarımız yine aslanı görmüşlerö diye konuştu.

'FOTOKAPANDAN SONUÇ BEKLİYORUZ?

Halis Durak, 2 aydır köyde bu olayın yaşandığını dile getirerek 'Yabani ot toplamaya giden kadınlar ilk bu havanı görüyor ancak kurt sanıp dönüyorlar. Daha sonra büyükbaş hayvan sürüsüne saldırıyor. Çobanımız görüyor. Ardından 2 hayvan saldırıda telef oluyor ve daha sonra da aslan yavruları görülüyor. Gören korkup kaçıyor. En son çoban fotoğrafını çekiyor. Ben kesinlikle aslan olduğuna inanıyorum. Dün akşam yine başka bir köyde daha görülmüş aynı hayvanı. Hepimiz korkuyoruz. Bu mera bizim için önemli ama hayvanlarımızı oraya götüremiyoruz. Hepimizde bir tedirginlik var. İnşallah foto kapanlardan bir sonuç çıkmasını bekliyoruzö şeklinde konuştu.

'ASLAN YAVRUSU GÖRDÜM?

Aslan yavrusu gördüğünü iddia eden Mehmet Buyruk, '10 gün önce bizim bir hayvanımızın ayağı sakattı sürüyle giden hayvanımız geri gelmedi. Bizde onu aramak için bölgeye gittik. Bu sırada motorun önüne sarı renkte aslan yavrusu çıktı. Korktuk bizde motoru hızlandırdık hemen kaçtık. Babam, ağabeyim ve çoban gördük. Hayvanın yüzünü net gördüm. Gördüğümüz yer köye yaklaşık 1 kilometre. Hayvanlarımızı oraya götürmüyoruz çok tedirginiz. Hasat dönemi herkes tarlalarda çalışıyor hepimiz tedirginiz, korkuyoruz. Bizde aradık ama bulamadıkö dedi.


Bayat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum'da köylülerin 'aslan' korkusu - Son Dakika

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