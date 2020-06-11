Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu - Son Dakika

Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2)

KENTTE 'ASLAN' TARTIŞMASI Çorum'da, aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili kent sakinlerinin bazıları, esprili yanıt verirken, bazıları ise iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kentte yaşayan Özkan Uyar, espri yapıp, Çorum'da herkesin aslan olduğunu söyleyerek, 'Aslında gördükleri aslan değil kedidir. Çorum'da herkes aslandırö dedi.

Aslan iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Şahin Eser Yağar, 'Bence böyle bir durumun olması çok zor. Görenler, halüsinasyon görmüşlerdirö diye konuştu.

Fadime Çakır ise ?Aslan görüldüğünü duydum ben de şok oldum. Aslan olma ihtimali yoktur eğer gökten helikopterle bırakmadılarsaö dedi.