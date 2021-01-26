Çorum'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle hayvan varlığı artırılacak - Son Dakika

Çorum'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle hayvan varlığı artırılacak

26.01.2021 13:19
Çorum'da

Çorum'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin ilk etabında 206 üreticiye 19 bin 201 küçükbaş hayvan temin edilecek.

Çorum'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin ilk etabında 206 üreticiye 19 bin 201 küçükbaş hayvan temin edilecek.

İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Ziraat Bankası tarafından üretici başına azami 150 bin lira kredi verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, +50 bin liraya kadar düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak. Ödemeler, proje kapsamında hayvan temin edilen satıcılara yapılacak.

Proje kapsamında Çorum'da finansal destek almaya hak kazanan üreticilerle sözleşme imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 2021 yılı kasım ayından bu yana projeye 443 kişinin başvurduğunu, ilk etapta şartları tutan 206 üreticinin destek almaya hak kazandığını söyledi.

Çorum'da 290 bin küçükbaş, 255 bin civarında da büyükbaş hayvan bulunduğunu ancak sayının yeterli olmadığını belirten Çiftçi, "İlimizin 1 milyon 280 bin hektar yüzölçümünün 535 bin hektarı tarım yapılabilir alan. 65 bin hektar çayır, mera var. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığa oldukça elverişli coğrafyadayız. İmkanlarımız bu kadar genişken sahip olduğumuz hayvan sayısının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla rakamları artırmamız gerekiyor. Bu nedenle geçen ekim ayında Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü ile 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi' kapsamında protokol imzaladık." dedi.

Geçen yıl kasım ayında başlayan projenin bu yıl ve gelecek yıl da devam edeceğini belirten Çiftçi, "Hayvancılığa meraklı olan ve geçmişte bu işi yapan üreticilerimizi projeden yararlanmaya davet ediyorum. Projeyi Ziraat Bankası çok iyi şartlarda finanse ediyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da projeyle sürüsünü büyütmek isteyen üreticilere finansal destek sağlandığını, daha önce hayvancılık yapmamış kişilerin destekten yararlanamayacağını vurguladı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile köyden kente göçün engellenmesinin amaçlandığını anlatarak "Kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve hayvan sayısının iki yılda en az 100 bin artırılmasını önceliyoruz. İlimizde 294 bin olan küçükbaş hayvan varlığımızın 2021 yılında 340 bin, 2022 yılında 390 bin olması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısının en az yüzde 35 artması hedeflenmektedir. Projenin ilk etabında başvurusu kabul edilen 206 üreticiye 19 bin 201 küçükbaş hayvan dağıtımı planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Çiftçi, Tarım, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle hayvan varlığı artırılacak - Son Dakika Ekonomi


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