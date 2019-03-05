Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kuduz Köpek ve Isırdığı Büyükbaş Hayvan İtlaf Edildi

Çorum'da Kuduz Köpek ve Isırdığı Büyükbaş Hayvan İtlaf Edildi

1 saat önce

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi.

Çorum'da Kuduz Köpek ve Isırdığı Büyükbaş Hayvan İtlaf Edildi, System.String[]
ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Köpek ve ısırdığı bir hayvan itlaf edilip, hastalığın yayılmaması için kireçlenerek gömüldü.

Olay, önceki gün Mecitözü'nün Çitli köyünde meydana geldi. Bölgede başıboş dolaşan köpek, arazide otlayan Ömer C.'ye ait büyükbaş hayvanlara saldırdı. Durumu fark eden Ömer C., müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin incelemesinde, köpeğin ısırdığı bir hayvanda kuduz virüsüne rastlandı. Bunun üzerine saldırgan köpek ve ısırdığı hayvan itlaf edildi. Köpekten alınan numuneler de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Köpek ve ısırdığı büyükbaş, hastalığın yayılmaması için kireçlenerek gömüldü.

'KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Çitli Köyü Muhtarı Mustafa Uygun, köylerinde karantina gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Köyümüzde başıboş bir köpek ineklere saldırdı. Saldıran köpek jandarma tarafından itlaf edildi. Köpekten alınan numuneler incelendiğinde kuduz olduğu ortaya çıktı. Yetkililer köyümüzde gerekli çalışmayı yaptı. Köyümde karantina olayı söz konusu değildir" dedi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:06 Kaynak: DHA

Jandarma, Mecitözü, Çorum, Güncel
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