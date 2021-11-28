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ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI - Son Dakika

ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

28.11.2021 10:07

ÇORUM'da kuraklık nedeniyle içme suyunun sağlandığı 3 barajda su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine düştü.

ÇORUM'da kuraklık nedeniyle içme suyunun sağlandığı 3 barajda su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine düştü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç kadar su kullanımı çağrısında bulunarak, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Çorum'da bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Kentin içme suyunu karşılayan, Hatap, Çomar ve Yeni Hayat barajlarındaki su seviyesi de alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine geriledi. Su sıkıntısının giderilmesi için çalışma yapan belediye ekipleri, takviye su kaynaklarını devreye almaya çalışıyor.

Kentin yaklaşık 10 günlük içme suyu kaldığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşları uyararak, su tasarrufu çağrısında bulundu. Başkan Aşgın, 'Tüm vatandaşlarımızdan bir şey rica ediyorum, ihtiyacımız kadar suyu kullanalım ihtiyaç fazlasını kullanmayalım. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çomar, Yenihayat ve Hatap barajlarındaki su seviyesindeki düşüş ürkütücü boyutlara ulaştı. Kenttin 30 senelik içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinde sona yaklaştık. Ancak bölgede olağanüstü bir kuraklık var. Şehrimizde içme suyu olarak kullandığımız üç barajımız var, Yeni Hayat, Çomar ve Hatap barajlarından suyumuzu temin ediyoruz. Bu şu demek, 715 bin metreküp suyumuz var. Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır. Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

'SUYU İSRAF ETMEYELİM'

İhtiyaç ve taleplerin her gün arttığına dikkati çeken Aşgın, "Suyla ilgili çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Bu yıl su sorununu çözsek bile önümüzdeki yıllarda bu tür sorunlarını yeniden yaşayabiliriz. Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinin tamamlanmasıyla su problemi çözümlenmiş olacak. Ama bizim suya dair yatırımlarımız, su temini tedariki noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim? diye konuştu.

'SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ'

Vatandaşlardan Meryem İlayda Söyler, 'Zaten ülke genelinde küresel ısınmadan dolayı su sıkıntısı var, biz insanların bu konuya dikkat etmesi ve belediyenin de bu konuda çalışma yapması gerekiyor' diye konuştu.

Herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Zeynep Altan, 'Yıllardır su sıkıntısı çektiğimizin farkındayız. Ailelerimizin, bizlerin ve gençlerin su tasarrufu yapması gerekiyor' şeklinde konuştu.

Mustafa Mertoğlu ise, 'Yağış yok, suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor ama ben de suyu israf yapıyorum. Belediyenin de bu konuda önlem alması lazım' dedi.

ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI
ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI
ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI
ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar Barajı, Yeni Hayat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA KURAKLIK, 10 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI - Son Dakika


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