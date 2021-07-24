Çorum'da Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu.

Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen D-100 kara yolunda da sürücüler yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, drone destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir aldı.