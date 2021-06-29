Çorum'da kurbanlık yüklü tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde kurbanlık yüklü tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Kocaeli'ne kurbanlık götüren İslam Acar'ın kullandığı 29 AAJ 829 kupa plakalı tır, D100 Karayolu Osmancık Asya Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen Celalettin Sezer yönetimindeki 61 NL 540 kupa plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüleri kazayı yaralanmadan atlatırken kurbanlık yüklü tırda yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki kurbanlık hayvanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.