ÇORUM'DA KURBANLIKLAR BAGAJDA TAŞINDI
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Çorum'da vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nda hayvan pazarından satın aldıkları küçükbaş kurbanlıkları otomobillerinin bagajında taşıyor.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
'da vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı
'nda hayvan pazarından satın aldıkları küçükbaş kurbanlıkları otomobillerinin bagajında taşıyor.
Kentte Kurban Bayramı öncesi Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurban satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Arife günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanan pazarda, besiciler, yetiştirdikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek, vatandaşlar ise daha ucuza alabilmek için kıran kırına pazarlık yapıyor. Kurbanlık alan bazı vatandaşların, hayvanları otomobillerinin bagajında taşımaları da ilginç görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar, satın aldıkları özellikle büyükbaş kurbanlıkları, gidecekleri yere götürmek için kamyonet tipi araçları tercih ederken, bazıları da kendilerine ait özel otomobilleri ve hafif ticari araçlarının bagaj kısmına bindirerek evlerine götürdü.
Hayvan pazarına gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
da, kurbanlık alan ve satan besicilere aracılık yapıp kurban satışı yaptı.
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