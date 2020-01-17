Eski Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Mehmet Akif Işık'ın toplayıp kuruttuğu çiçeklerden oluşan "Kurumuş Çiçekler" sergisi, Çorum'da açıldı.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Işık'ın farklı illerden topladığı 197 kurutulmuş çiçek sergileniyor.

Vali Mustafa Çiftçi, serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocukluğunda sevdiği kitapların arasında birçok çiçek sakladığını ancak bunları bir sergiye dönüştürmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Işık'ın gittiği yerlerden çiçek toplayarak özel bir birikim yaptığını belirten Çiftçi, "Her biri birbirinden güzel çiçekleri göreceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çiçeğin Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

Hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarında genellikle çiçek motifleri uygulandığının altını çizen Aşgın, "Çiçeğin insanı ferahlatan bir özelliği var. En kıymetli, nadide hediyemiz çoğunlukla çiçek olmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşların sergide Türkiye'nin dört bir yanından toplanan çiçekleri görme fırsatı bulduğunu aktaran Aşgın, "Burada adeta bir Türkiye fotoğrafı var. Ülkemizin tabiat harikalarına şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Işık ise Kültür ve Turizm Bakanlığında müfettişlik yaparken Anadolu'yu gezdiğini, gittiği yerlerde dikkatini çeken çiçekleri topladığını anlattı.

Çiçekleri, denetleme dosyalarının arasında sakladığını dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Çocukken beğendiğimiz çiçekleri defterlerimizin arasında saklardık. Bu bende çocukluktan kalma bir alışkanlık oldu. İşim nedeniyle Anadolu'nun tamamını dolaştım. Gittiğim her yerde topladığım çiçekleri kurutup emekli olduktan sonra eşimin de yardımıyla sergi haline getirdim."

Işık, konuşmasının ardından davetlilere sergideki çiçekler hakkında bilgi verdi.

Sergi, 31 Ocak'a kadar gezilebilecek.