Çorum'da kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede - Son Dakika
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Çorum'da kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede

18.03.2022 13:53
Çorum'da kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kuyumcu dükkanından altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kuyumcu dükkanından altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından aranan 5 zanlı ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen iki şüpheli, Ankara'da yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, soygunda kullanılan iki pompalı tüfek ile 98 sentetik ecza hapı ve bir miktar para ele geçirildi.

Sungurlu'ya getirilen zanlılar emniyetteki ifadelerinde, kuyumcu dükkanından çaldıkları 37 bilezik ile 4 kol saatini Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'na gömdüklerini söyledi.

Altınlar, polis ekiplerince gömüldükleri yerden çıkarılarak incelemeye alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlıların iş yeri sahibini pompalı tüfeklerle etkisiz hale getirip vitrinden altınları aldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 Aralık'ta kuyumcu dükkanına giren zanlılar, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alarak kaçmış, zanlıların yakalanması çalışma başlatılmıştı.

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Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar

Sungurlu, Kuyumcu, Altın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede - Son Dakika
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