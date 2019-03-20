Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kuyumcu Soygunu

Çorum'da Kuyumcu Soygunu

22 dakika önce

SOYGUN ANI KAMERADAÇorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.

Çorum'da Kuyumcu Soygunu, System.String[]
SOYGUN ANI KAMERADA

Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi. İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.

KUYUMCU, O ANLARI ANLATTI

Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, 3 kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi.

Yusuf ÇINAR-Elif DURUR/BAYAT (Çorum), -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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