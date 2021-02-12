Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 1 kişinin karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, KYK yurdunda karantinaya alınan kişilerin günlük masraflarının kendisinden tahsil edildiğini, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Temaslı veya Kovid-19 sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yurtta karantina süreci devam eden 1 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 9 bin 196 iş yeri ve kişi, gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 3 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 151 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."