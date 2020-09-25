Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira - Son Dakika

Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira

Çorum'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişilerden günlük 70 lira alınacak.

Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira, System.String[]

Çorum'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişilerden günlük 70 lira alınacak.

Çorum'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişilerden günlük 70 lira alınacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, karantinayı KYK yurdunda tamamlayacak kişilerden alınacak günlük ücreti belirledi. Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 11/09/2020 tarihli ve 2020/84 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği İlimizde Covid-19 pozitifli veya temaslı olarak tespit edilmiş ve kayıt altına alınmış kişilerden izolasyon kararlarına uymadıkları tespit edilen kişilerin, kalan izolasyon sürelerinin tamamlatılması amacıyla; İlimiz merkezinde yer alan ve izolasyon süreçlerinin geçirilmesi/tamamlatılması amacıyla tahsis edilen İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda konaklamalarının sağlanmasına, bu şekilde konaklamaları sağlanan kişilerden konaklama ve yemek hizmetlerine karşılık günlük 70 TL ücret üzerinden tahakkuk edecek miktarın kişilerin kendilerinden tahsil edilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Çorum'da bugün itibarıyla 18 kişinin KYK yurdunda karantina altına alındığını hatırlatan Vali Çiftçi, Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin, konaklama ve yemek ücretlerinin kendilerinden tahsil edilmesi hususundan muaf tutulmalarının kararlaştırdıklarını kaydetti. - ÇORUM

Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira

Yurtlar Kurumu, Koronavirüs, Kredi, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira - Son Dakika

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