ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM - Son Dakika
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ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM

26.05.2022 12:29

ÇORUM'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Çorum leblebisi' ile hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan 'leblebi helvası' kazanlarda pişirilerek tanıtıldı.

ÇORUM'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Çorum leblebisi' ile hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan 'leblebi helvası' kazanlarda pişirilerek tanıtıldı. Kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bilaller Konağı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ikramıyla gündem olan 'leblebi helvası'nın özel tanıtımı yapıldı. 'Çorum leblebisi' ile 15 litre süt, 10 kilogram şeker, 15 kilogram leblebi unu, 7 kilogram tereyağı ile 1'er kilogram fındık ve ceviz kullanılarak yaklaşık yarım saatte kazanda hazırlanan 500 kişilik leblebi helvası, katılımcılara ikram edildi. Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan yöresel lezzet, tanıtım sonrası tava yerine kazanlarda yapılmaya başlandı.

'YÖRESEL LEZZETLERE İLGİ ARTTI'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, yöresel lezzetlerin keşfedilmesi için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek 'Leblebi helvasıyla birlikte yöresel lezzetlere ilgi de arttı. Çorum leblebi helvasının Cumhurbaşkanlığı menüsünde yer alıyor" dedi.

'İKRAMLA GÜNDEM OLDU'

Tanıtımda hünerlerini sergileyen şeflerden Tarık Çakıcı da 'leblebi helvası'nın Osmanlı mutfağında yer aldığını hatırlatarak, 'Leblebi helvası yeterince tanınmıyordu. Yunanistan Başbakanına ikramıyla gündem oldu. Aslında leblebi helvamız her zaman vardı; şimdi daha çok tanınacakö diye konuştu.

Tanıtımda 'leblebi helvası'ndan ilk kez tadan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise 'Çok güzel herkese tavsiye ederim, müthiş bir lezzet ' dedi.

ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM
ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM
ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM
ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM

YORUMLAR
500
Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı Geleneksel Türk mutfağında şerbetin önemi anlatıldı Geleneksel Türk mutfağında şerbetin önemi anlatıldı
Kaynak: DHA

Osmanlı, Saray, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA 'LEBLEBİ HELVASI'NA TANITIM - Son Dakika


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