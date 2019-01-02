Çorum'da Lise Öğrencileri Hititler'i Tanıyacak

Çorum
'da hayata geçirilen "Liseden Müzeye Projesi" kapsamında öğrenciler, Çorum Müzesini gezerek Hititler hakkında bilgi edinecek. Fatih
Anadolu Lisesince gerçekleştirilen ve 18 Mayıs
'ta tamamlanması planlanan proje kapsamında öğrenciler, müze ziyaretlerinde arkeologlardan edindikleri bilgileri atölye çalışmalarında pekiştirecek.
Atölye çalışmalarında elde edilecek ürünler, Müzeler Haftası etkinliklerinde Çorum Müzesinde sergilenecek.
Okul öğretmenleri Bünyamin Ağbal ve Sercan Olgun'un koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında ilk öğrenci grubu, Çorum Müzesini ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler, müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi. Öğrenciler, gezinin ardından "Müzecilik ve tarihi çevremiz" konulu konferansta kentteki arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin müzede resim, seramik, drama, fotomaraton, çivi yazısı ve donuk imge gibi birçok etkinlik gerçekleştireceğini söyledi.
Proje kapsamında ayrıca kültürel geziler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenleneceğini dile getiren Ağbal, "Proje ile öğrencilerde tarihsel bilinç düzeyini artırma, geçmişiyle ve köklü tarihiyle bir gelecek vizyonu oluşturabilmeyi hedefliyoruz." dedi.