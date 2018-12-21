Son Dakika Haberleri: Çorum'da Makine Fabrikasında Yangın

Çorum'da Makine Fabrikasında Yangın

4 saat önce

Çorum'da bir fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Çorum'da Makine Fabrikasında Yangın, System.String[]
Çorum'da bir fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir makine fabrikasının idari binasında bulunan mutfak bölümünde yangın çıktı.

Küçük bir patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi. Çorum Belediyesi ve OSB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yangın nedeniyle binanın dumanla dolmasından dolayı çalışanların bir müddet binaya girmesine izin verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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