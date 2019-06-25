Çorum'da mantar'dan 3 kişi zehirlendi
1 saat önce
Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerine bağlı köylerde araziden topladıkları mantarlardan yiyen 3 kişi zehirlendi.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
'un Bayat
ve İskilip
ilçelerine bağlı köylerde araziden topladıkları mantarlardan yiyen 3 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre Bayat'ın Belören
köyünde ikamet eden T.B. (25) ile H.B. (20) adlı iki kişi akşam saatlerinde yedikleri mantardan zehirlendiler. Zehirlendiklerini farkeden şahıslar kendi imkanları ile Bayat Devlet Hastanesi
'ne gittiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağırlaşan ve hayati tehlikeleri bulunan şahıslar ileri tetkik ve tedavi amacı ile ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olcok Egitim ve Arastirma Hastanesi'ne sevk edildi.
İskilip'in Kutluöz köyünde meydana gelen olayda ise akşam yemeğinde araziden topladığı mahtarlardan yiyen A.G. (45) adlı kadın gece fenalaştı. Yakınları tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet hastanesi'ne götürülen kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Her iki olayla ilğili olarak Cumhuriyet Savcısı
'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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