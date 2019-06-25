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Çorum'da mantar'dan 3 kişi zehirlendi

1 saat önce

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerine bağlı köylerde araziden topladıkları mantarlardan yiyen 3 kişi zehirlendi.

Çorum'da mantar'dan 3 kişi zehirlendi, System.String[]
Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerine bağlı köylerde araziden topladıkları mantarlardan yiyen 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre Bayat'ın Belören köyünde ikamet eden T.B. (25) ile H.B. (20) adlı iki kişi akşam saatlerinde yedikleri mantardan zehirlendiler. Zehirlendiklerini farkeden şahıslar kendi imkanları ile Bayat Devlet Hastanesi'ne gittiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağırlaşan ve hayati tehlikeleri bulunan şahıslar ileri tetkik ve tedavi amacı ile ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olcok Egitim ve Arastirma Hastanesi'ne sevk edildi.

İskilip'in Kutluöz köyünde meydana gelen olayda ise akşam yemeğinde araziden topladığı mahtarlardan yiyen A.G. (45) adlı kadın gece fenalaştı. Yakınları tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet hastanesi'ne götürülen kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilğili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
İskilip, Bayat, Çorum, 3. Sayfa
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