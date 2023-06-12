Çorum'da mantar toplamaya giden kişi darbedilerek bıçaklandı

Çorum- İskilip yolu Danaderesi mevkisine mantar toplamaya giden Beytullah E. (24) tanımadığı kişilerle tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Beytullah E. darbedilerek bıçaklandı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beytullah E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, darp ve bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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