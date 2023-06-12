Çorum'da mantar toplamaya giden kişi darbedilerek bıçaklandı - Son Dakika
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Çorum'da mantar toplamaya giden kişi darbedilerek bıçaklandı

Çorum'da mantar toplamaya giden kişi darbedilerek bıçaklandı

12.06.2023 21:33

Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkisinde mantar toplamaya giden Beytullah E. (24) tanımadığı kişilerle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine darbedilerek bıçaklanan Beytullah E, Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, darp ve bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum- İskilip yolu Danaderesi mevkisine mantar toplamaya giden Beytullah E. (24) tanımadığı kişilerle tartışma yaşadı.

TARTIŞMADA BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Beytullah E. darbedilerek bıçaklandı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beytullah E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, darp ve bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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