Çorum'da mantar zehirlenmesi
1 saat önce
Çorum'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 1' çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
'da yedikleri mantarlardan zehirlenen 1' çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mecitözü
ilçesine bağlı Sögütönü köyünde S.Y, R.T. ve C.T. ile Sungurlu
ilçesine bağlı Ekmekçi köyünden F.Ş. ve Üçoluk köyünden B.K. araziden topladıkları mantarı yemeleri sonucu zehirlendi.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan şahıslar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan şahıslardan C.T. adlı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM
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