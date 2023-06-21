Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 21 Kişiden Biri Öldü - Son Dakika
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Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 21 Kişiden Biri Öldü

Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 21 Kişiden Biri Öldü

21.06.2023 14:06

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yedikleri mantardan zehirlenenlerden biri hayatını kaybetti, diğerleri tedavi altında.

Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.
İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 21 Kişiden Biri Öldü - Son Dakika
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