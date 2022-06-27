Son dakika gündem: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

27.06.2022 22:13

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan M.D. (46) ve O.Y. (42), Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.D. ve O.Y'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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