Çorum'da mezbahanın hayvansal atıkları sokak hayvanlarına mama olacak - Son Dakika

Çorum'da mezbahanın hayvansal atıkları sokak hayvanlarına mama olacak

22.01.2021 15:03
Çorum'da mezbahanın hayvansal atıkları sokak hayvanlarına mama olacak, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren mezbahada açığa çıkan hayvansal atıkların sokak hayvanlarının tüketebileceği mamaya dönüştürülmesi için proje yürüttüklerini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren mezbahada açığa çıkan hayvansal atıkların sokak hayvanlarının tüketebileceği mamaya dönüştürülmesi için proje yürüttüklerini bildirdi.

Aşgın, İskilip kara yolundaki Çorum Belediyesi Mezbahası ve Canlı Hayvan Pazarı tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mezbahanın günlük 500 küçükbaş, 250 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Burada son derece hijyenik şartlarda elde edilen etin uygun fiyatlarla vatandaşa sunulduğunu belirten Aşgın, tesiste üretimine başlanan Çorum kavurmasının Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Mezbahada pastırma ve et döner üretimine başlamaya hazırlandıklarını anlatan Aşgın, ürün yelpazesini her geçen gün geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında mezbahada yenilikçi çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlimizde sıfır atık düşüncesiyle önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda mezbahamızda da bir çalışma başlattık. Burada insanların tüketemeyeceği hayvansal atıklar var. Bu atıkları belli işlemlerden geçirip hayvanlara mama olacak şekle getirecek çalışma yürütüyoruz. Barınaklarda barınan ya da sokak hayvanlarının tüketebileceği mamayı üretmek için AR-GE çalışmalarımızın sonuna geldik. Kısa süre içinde bu çalışmamız nihayete erecek."

Aşgın, mezbahanın da içinde bulunduğu Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın 25 ilden üreticiye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Pazarın pazartesi günleri kurulduğunu belirten Aşgın, "115 bin metrekare alanda kurulu pazarımızın 3 bin büyükbaş, 6 bin küçükbaş hayvan kapasitesi var. Pazarın açık olduğu günlerde ortalama bin araç giriş yapıyor." dedi.

Türkiye, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da mezbahanın hayvansal atıkları sokak hayvanlarına mama olacak - Son Dakika


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