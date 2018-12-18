Son Dakika Haberleri: Çorum'da MHP'ye Teveccüh Arttı"

Çorum'da MHP'ye Teveccüh Arttı"

4 saat önce

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, belediye başkan aday adaylığı sürecinin sona erdiğini belirterek, "Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Çorum'da da Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla teveccüh oluşmuştur.

Çorum'da MHP'ye Teveccüh Arttı
MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, belediye başkan aday adaylığı sürecinin sona erdiğini belirterek, " Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Çorum'da da Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla teveccüh oluşmuştur. Milletimizin gösterdiği bu yüksek teveccüh, şehirde, ilçede, mahallede, sokakta, köyde hissedildiği kadar belediye başkan aday adaylarımızın da sayısının geçmiş seçimlere kıyasla çok daha fazla olmasıyla teşkilatlarımızda da ziyadesiyle hissedilmektedir." dedi.

Kaynar, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlere azimle ve inançla hazırlandıklarını söyledi.

MHP'nin geçmişte yönettiği belediyeler başta olmak üzere, tüm belediyeleri almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kaynar, "MHP kadrolarının bu şehirde yönetici olması gerekli. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakabilecek bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Milletimizden bu yetkiyi alabilmek için onların tanıdığı, teveccüh göstereceği insanların aday gösterilmesi önceliğimiz." diye konuştu.

MHP'de belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecinin sona erdiğini, meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının ise devam ettiğini aktaran Kaynar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Çorum'da da Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla teveccüh oluşmuştur. Milletimizin gösterdiği bu yüksek teveccüh, şehirde, ilçede, mahallede, sokakta köyde hissedildiği kadar belediye başkan aday adaylarımızın da sayısının geçmiş seçimlere kıyasla çok daha fazla olmasıyla teşkilatlarımızda da ziyadesiyle hissedilmektedir.
Gerek birbirinden değerli aday adaylarımızın, gerekse milletimizin partimize gösterdikleri bu yüksek ilgi ve teveccüh, bizleri de son derece memnun etmekte ve seçimlerde kazanacağımız büyük başarılara olan inancımızı artırmakla birlikte moral ve motivasyonumuzu da yükseltmektedir. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bizler de tüm belediyeleri kazanarak hemşehrilerimizi MHP'nin modern ve üretken belediyecilik anlayışıyla hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için canla, başla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Kaynar, Çorum, MHP, Politika
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