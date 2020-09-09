Çorum'da milletvekili, belediye başkanı ve STK'lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Çorum'da milletvekili, belediye başkanı ve STK'lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınayarak, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çorum'da milletvekili, belediye başkanı ve STK'lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınayarak, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Önder İmam Hatipliler Derneği ile Çorum İmam Hatipliler Derneği'nin (ÇORİMDER) öncülüğünde Çorum Adliyesi önünde bir araya gelen Milletvekili Kavuncu, Belediye Başkanı Aşgın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır'ın yanı sıra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları ile sendikaların temsilcileri, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Milletvekili Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, Mütercimler'in sözlerinin tam anlamıyla provokasyon ve bölücülük olduğunu savunarak, "Koronavirüs ile topyekun mücadele ettiğimiz, birlik ve dayanışmaya büyük ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bağımsız Türk yargısının Mütercimler'in bu provakasyonunun karşılığını vereceğine yürekten inanıyoruz. İmam hatipliler, millete, hayata, ekonomiye güzel hizmetler ve işler yapmaktadır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın da "Ben de bir imam hatip okulu mezunu olarak buradayım. Mütercimler, artık kimin tercümanıysa onları ve o zihniyeti kınıyorum." dedi.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ise Erol Mütercimler'i kınayarak, "Ona ve söylediklerinin yanlışlığına karşı verilecek en güzel cevap, önceki gün denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan imam hatip okulu mezunu kardeşimiz Mehmet Çıtak hocamızın davranışıdır. İşte imam hatipliler böyle insanlardır." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Melih Akyüz'ün okuduğu basın açıklamasının ardından Kavuncu, Aşgın ve beraberindekiler, tek tek adliye binasına girerek, Mütercimler'in imam hatip mezunlarına yönelik sözleri için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulundu.

Erol Mütercimler, Milletvekili, Sivil, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da milletvekili, belediye başkanı ve STK'lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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