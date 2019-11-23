Son Dakika Haberleri: ÇORUM'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI (EKİYLE YENİDEN)
Son Dakika Güncel ÇORUM'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI (EKİYLE YENİDEN) - Son Dakika

ÇORUM'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI (EKİYLE YENİDEN)

6 saat önce

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

ÇORUM'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI (EKİYLE YENİDEN), System.String[]

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çorum- İskilip yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobille minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), -


İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
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