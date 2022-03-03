Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erol Sert'in kullandığı 06 LER 03 plakalı otomobil ile Metin Bozkuş'un kullandığı 19 EA 820 plakalı minibüs, Çorum- Osmancık kara yolu Bayatgediği mevkisinde çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Kadir Can Sert ve Enes Ünal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.