Çorum'da Minibüs Su Kanalına Düştü: 2 Ölü
18 dakika önce
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi.
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Sungurlu karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Minibüste sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Gündoğdu ve Fidancık'ın cansız bedenlerini araçtan çıkararak Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Çorum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi