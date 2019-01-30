Son Dakika Haberleri: Çorum'da Minibüs Su Kanalına Düştü: 2 Ölü

Çorum'da Minibüs Su Kanalına Düştü: 2 Ölü

18 dakika önce

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi.

Çorum'da Minibüs Su Kanalına Düştü: 2 Ölü, System.String[]
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Sungurlu karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Minibüste sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Gündoğdu ve Fidancık'ın cansız bedenlerini araçtan çıkararak Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Sungurlu, Gündoğdu, Çorum, Güncel
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