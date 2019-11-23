ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Çorum 'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır

Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur