Son Dakika Haberleri: Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralıÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (Çorum), (DHA) -

Çorum'da minibüsle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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