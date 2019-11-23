Son Dakika Haberleri: ÇORUM'DA MİNİBÜSLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
Son Dakika Güncel ÇORUM'DA MİNİBÜSLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

ÇORUM'DA MİNİBÜSLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI

6 saat önce

ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

ÇORUM'DA MİNİBÜSLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI, System.String[]

ÇORUM'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20: 00 sıralarında Çorum-İskilip karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Minibüs ile otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (Çorum), -


İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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