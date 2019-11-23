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Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
6 saat önce
Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı (TÜM GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı (TÜM GÖRÜNTÜLER)
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