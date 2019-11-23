Son Dakika Haberleri: Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika Güncel Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı (TÜM GÖRÜNTÜLER)

Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı (TÜM GÖRÜNTÜLER)

Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı 4 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
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