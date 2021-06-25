Çorum'da minibüsün devrilmesi sonucu anne ile oğlu öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 1,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Giresun'dan Düzce'ye giden İrfan Aydın idaresindeki 28 AAC 044 plakalı minibüs, D-100 yolu Kargı ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Dilek Türkyılmaz (30) ile 1,5 yaşındaki oğlu Furkan Ali hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüstekilerin, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenildi.