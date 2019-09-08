Son Dakika Haberleri: Çorum'da modifiyeli araç festivali
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da modifiyeli araç festivali

1 saat önce

Çorum'da 1. Modifiyeli Araç Festivali'nde 700 araç dereceye girmek için yarıştı.

Çorum'da modifiyeli araç festivali, System.String[]

Çorum'da 1. Modifiyeli Araç Festivali'nde 700 araç dereceye girmek için yarıştı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, kentteki bir AVM'nin açık otoparkında bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği modifiyeli araçların oluşturduğu kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında modifiyeli araçlar arasında "güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde yarışma düzenlendi.

Jüri üyelerinin incelemesinin ardından dereceye giren araçların sürücülerine ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından bazı araçlarla "drift gösterisi" ve "ses şovu" yapıldı.

Festivalin organizatörü AK Parti Çorum İl Gençlik KollarıBaşkanı Fatih Temur, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 25 ilden 700 civarında modifiyeli aracın katıldığını söyledi.

Çorum'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiğini belirten Temur, "Birbirinden güzel araçlar, iki farklı alanda yarışıp en güzel olmak için mücadele etti. Bu organizasyonun hem modifiyeli araç sürücülerinin, hem de Çorum'un bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti, Çorum, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi
Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da modifiyeli araç festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]