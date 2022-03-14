Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor - Son Dakika
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Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor

14.03.2022 17:52

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayatımıza Kastımız Yok, Kaskımız Var Projesi" kapsamında kentteki bütün motokuryeler polis ekiplerince tek tek ziyaret edilerek, kask kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayatımıza Kastımız Yok, Kaskımız Var Projesi" kapsamında kentteki bütün motokuryeler polis ekiplerince tek tek ziyaret edilerek, kask kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özellikle restoranların paket servis hizmeti yaygınlaştı. Bunun yanı sıra sanal marketlerin yaygınlaşması da motokuryelere olan talebin artmasına neden oldu.

Sayıları her geçen gün arttığı gözlenen motokuryelerin trafiğe ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çıkmasını sağlamak amacıyla Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "Hayatımıza Kastımız Yok, Kaskımız Var Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik polisleriyle kentteki motokurye ile hizmet veren işletmeleri ziyaret ederek, motosiklet kullanıcılarına trafikte almaları gereken güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi.

Demir, gazetecilere, motosiklet sürücülerinin Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci maddesine göre kask kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Motosiklet sürücülerinin zorunluluktan ötürü değil, koruyuculuğuna güvendikleri için kask takmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Demir, "Motosiklet sürücülerini olası kaza durumunda koruyan tek tertibat kask. Dolayısıyla mutlaka kask kullanmak gerekiyor." dedi.

Bilgilendirme faaliyetleri neticesinde kentte kask kullanım oranının sevindirici seviyelere geldiğini dile getiren Demir, "Paketçi arkadaşlarımız bu konuda gayet duyarlı. İlimizde kask kullanımının arttığını görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Kask olmazsa olmazımız. Bütün kurye arkadaşlarımıza tek tek ulaşıp, kaskın önemini anlatacağız. Bu sayede motosikletten kaynaklanan can kayıplarını 'vizyon 0' prensibi kapsamında sıfıra indirmek için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Demir, Çorum'da 2020'de 5 olan motosiklet kazası sonucu ölüm sayısının, 2021'de yürütülen güvenlik bilgilendirme çalışmaları neticesinde yüzde 80 azalarak, 1'e indiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 yıldır kuryelik yapan Mahmut Tekcan da kısa süre önce ciddi bir kaza geçirdiğini, kaskının takılı olmasından dolayı kazayı ölümcül darbe almadan atlattığını anlattı.

"Hiçbir şey hayatımızdan önemli değil"

Bahabey Caddesi'ndeki bir kavşakta bir otomobilin kendisine çarptığını anlatan Barış Can ise şunları söyledi:

"Kaskım takılı değildi, kazadan sonra 24 gün yoğun bakımda yattım. Kaskın ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim. Biz yemek taşıyoruz. Yemek gerekirse beş dakika geç gitsin, hızımızı ona göre ayarlayalım. Kaskımızı sürekli takalım. Hiçbir şey hayatımızdan önemli değil. Kask belki önemsenmiyor ama çoğu zaman hayat kurtarıyor."

Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor
Motokuryeler kask kullanmaları için uyarılıyor

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Motosiklet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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