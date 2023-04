Çorum'daki acı kazada 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti! İşte o anlar

Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 19 HE 199 plakalı motosikletin sürücüsü Adnan Halat (64), bir an dengesini kaybederek caddeden geçmekte olan Ali Efe K. yönetimindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak tekerleklerinin arasında kaldı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri de Adnan Halat'a ilk müdahaleyi yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Halat'ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;