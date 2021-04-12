Motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye ceza - Son Dakika

Çorum'da motosikletinin plakasını yüz maskesiyle kapatan sürücüye, plakasını tanınmaz hale getirdiği gerekçesiyle 1128 lira para cezası uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde artan paket servisi trafiğinde motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Kent merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında motosikletli kuryeleri denetleyen trafik ekipleri, sürücüleri Kovid-19 tedbirleri ile kask kullanımı konusunda kontrol ederken motosikletleri de ruhsat, plaka, egzoz, muayene ve güvenlik önlemleri açısından inceledi.

Öte yandan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimlerde şüpheli durum tespit edilen motosikletler ise görevli sivil trafik polislerince kontrol edildi.

KGS tarafından plakasına yüz maskesi takarak okunmasını engellediği ihbar edilen bir sürücü, sivil ekiplerce durduruldu.

Plakasının büyük bölümü yüz maskesiyle kapatıldığı tespit edilen motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı, sürücüye ise plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatmasından dolayı 1128 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde trafiğe çıkmaya uygun olmayan çok sayıda motosiklet ekiplerce trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı günlerde de motosiklet sürücülerine yönelik şok denetimlerin yapılacağı bildirildi.