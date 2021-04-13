Çorum'da Müftülük ve TDV bağış standı açtı - Son Dakika

Çorum'da Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi iş birliğinde vatandaşların fitre, zekat ve diğer bağışlarını kabul etmek üzere stant açıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hürriyet Meydanı'na açılan standı ziyaret ederek bağışta bulundu.

Biçer, TDV'nin Türkiye'de 1003 şube ile dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden din hizmetleri ile uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışma yapan büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Vakfın din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazlumlara umut olduğunu belirten Biçer, "Vakfımız, hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelmiştir. Vakfımızın faaliyetleri artarak devam etmektedir." dedi.

Biçer, stantta kabul edilecek fitre, zekat ve diğer bağışların vakfın çalışmalarında değerlendirileceğini kaydetti.