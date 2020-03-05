Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi - Son Dakika

Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi

6 saat önce

Çorum'da Muharip Gaziler Derneği üyeleri, askere alınmak için dilekçe verdi.

Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi, System.String[]

Çorum'da Muharip Gaziler Derneği üyeleri, askere alınmak için dilekçe verdi.


Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Hürriyet Meydanındaki dernek merkezinde toplanan üyeler, "Bir ölür bin diriliriz" yazılı dövizle Çorum Askerlik Şubesi'ne yürüdü.


Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve beraberindeki gazileri şube girişinde karşıladı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, muharip gaziler olarak yeniden askere alınmak için dilekçe yazdıklarını söyledi.

Türk ordusunun yanında olduklarını belirten Gül, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerimizin yanındayız. Biz de yeniden asker olmak için dilekçelerimizi yazdık. Vatan, bayrak, devlet ve millet için gazi olduk." dedi.

Öcal da Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücünü Türk milletinden aldığını vurgulayarak, "Gücümüze güç kattınız. Böyle bir gücü, sizi ve evlatlarınızı yenebilecek ne bir silah ne bir ordu kuruldu. Sizler sağ oldukça, bu desteği bize verdikçe, bu millet arkamızda durdukça Türk ordusu gittiği her yerden zaferle dönecektir inşallah." ifadelerini kullandı.

Öcal, askere alınma talebini içeren dilekçeleri aldıktan sonra muharip gazilere çay ikram etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Hürriyet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hava gerginliği! Türk F-16'lar Rus askeri uçaklarına karşı havalandı
Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]