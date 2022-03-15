Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı - Son Dakika
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Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

15.03.2022 09:31
Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide üşümesinin ardından elektrikli ısıtıcıyı açan gencin, çıkarken panonun üzerine 10 TL bırakması, izleyenleri duygulandırdı.

Merkeze bağlı Güveçli köyünde namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı. Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

"BU HAREKET BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

DUYGU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı
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Çorum, Namaz, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı - Son Dakika


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