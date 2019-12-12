Çorum'da narkotik operasyonlarında bir ayda 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ayda yürütülen operasyonlarda 30 şüphelinin yakalandığı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir ayda kent merkezinin yanı sıra Sungurlu, Osmancık ve Kargı ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 132,10 gram eroin maddesi, 0,35 gram metamfetamin maddesi, 205,41 gram skunk maddesi, 30,32 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 139 ekstazi hap, 3 sentetik ecza, 1 bong düzeneği, 55,49 gram esrar maddesi, 3 gram Hint keneviri tohumu, bir hassas terazi, bir kurusıkı tabanca, 51 küçük kilitli poşet, bir uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat, suçtan elde edilen 10 bin lira para, 200 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.