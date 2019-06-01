Son Dakika Haberleri: Çorum'da öğrenciler, koşarak sınava yetişti
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Çorum'da öğrenciler, koşarak sınava yetişti

42 dakika önce

ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Çorum'da öğrenciler, koşarak sınava yetişti, System.String[]
ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Bazı öğrenciler koşarak sınava yetişirken, veliler de onlara eşlik etti. 
Çorum'da, Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda LGS sınavına girecek bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine yetişebildi. Bazı öğrenciler ise velileri ile birlikte koşarak sınav merkezleri önüne geldi. Çocukları içeri giren veliler, dışarıda dua etti. 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
LGS, Çorum, Güncel
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