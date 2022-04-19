Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini "Ramazan Sokağı" ile yaşıyor - Son Dakika
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Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini "Ramazan Sokağı" ile yaşıyor

19.04.2022 11:45
Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini "Ramazan Sokağı" ile yaşıyor

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin, ramazanın manevi iklimini eğitim sürecinde de hissetmesi amacıyla "Ramazan Sokağı" oluşturuldu.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin, ramazanın manevi iklimini eğitim sürecinde de hissetmesi amacıyla "Ramazan Sokağı" oluşturuldu.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre "Ramazan Sokağı" etkinliği kapsamında okulun koridorları ramazan temalı çeşitli süslerle süslendi.

Davulcudan iftar sofrasına kadar ramazanın bütün özelliklerinin okulun koridorlarında canlandırıldığı etkinlik kapsamında öğrencilerin ramazan ayıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları görseller de duvarlara asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdür yardımcısı Tuğba Karaağaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin okullarda ramazan ayını yeterince yaşayamadığını belirtti.

Salgın şartlarının okullarda hafiflemesiyle öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini hissetleri için "Ramazan Sokağı" etkinliğini başlattıklarını anlatan Karaağaç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla amacımız sadece koridor süslemek değil, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi ramazan ayının manevi ikliminde buluşturmak, ramazan ayının ruhunu yaşatacak çalışmalar yapmaktır. Okulumuzda ayrıca ramazanın 'Kur'an ayı' olması hasebiyle öğrenci ve öğretmenlerle öğle aralarında mukabele okunmaktadır. Ramazanı tüm dini, manevi ve kültürel boyutuyla okulumuzda yaşatmaya çalışıyoruz."

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İmam Hatip Liseleri, Hayreddin Karaman, Ramazan, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini 'Ramazan Sokağı' ile yaşıyor - Son Dakika


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