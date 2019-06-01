Son Dakika Haberleri: Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti
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Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti

1 saat önce

Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetiştiÇorum'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti
Çorum'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Bazı öğrenciler, velileri ile birlikte koşarak son anda sınava yetişti.
Çorum'da, Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda LGS sınavına girecek bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine yetişebildi. Bazı öğrenciler ise velileri ile birlikte koşarak sınav merkezleri önüne geldi. Çocukları içeri giren veliler, dışarıda dua etti.
Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
LGS, Çorum, Güncel
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