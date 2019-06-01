Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti
1 saat önce
ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS
) başladı. Bazı öğrenciler koşarak sınava yetişirken, veliler de onlara eşlik etti. Çorum
'da, Bahçelievler
İlköğretim Okulu'nda LGS sınavına girecek bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine yetişebildi. Bazı öğrenciler ise velileri ile birlikte koşarak sınav merkezleri önüne geldi. Çocukları içeri giren veliler, dışarıda dua etti.
- Çorum
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