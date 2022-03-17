Çorum'da öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini "Çanakkale Türküsü" ile andı - Son Dakika
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Çorum'da öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini "Çanakkale Türküsü" ile andı

17.03.2022 18:09
Çorum'da öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini "Çanakkale Türküsü" ile andı

Çorum'da bir okulun öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri klip hazırladı.

Çorum'da bir okulun öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri klip hazırladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılını kutlamak amacıyla, Toprak Sanayi Ortaokulu Müzik Öğretmeni Barış Hardal öncülüğünde 4 öğretmen ve 2 öğrenci bir araya geldi.

Öğretmenlerin enstrümanlarıyla eşlik ettiği, 5. sınıf öğrencisi Poyraz Tatar ve 8. sınıf öğrencisi Sude Dobak tarafından seslendirilen türkü, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Hardal, AA muhabirine, 18 Mart'ı en iyi şekilde kutlamak, şehitleri anmak ve öğrencilere müzik bilinci aşılamak amacıyla Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiklerini söyledi.

Çalışmada eserin geleneksel yapısını bozmamaya özen gösterdiklerini belirten Hardal, "Müzik öğretmenleri Cansu Hardal, Hasan Akay ve fen bilgisi öğretmeni Bayram Metin'in katkılarıyla 12 enstrüman kullanarak türkümüzü seslendirdik. Yine öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte türküye okulumuzda klip çektik ve sosyal medyadan paylaştık. Çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

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Çanakkale, Öğretmen, Müzik, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Türküsü' ile andı - Son Dakika


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