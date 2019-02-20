Son Dakika Haberleri: Çorum'da Öğretmen ve Öğrenciler Kan Verecek

Çorum'da Öğretmen ve Öğrenciler Kan Verecek

2 saat önce

Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çorum Şubesince hayata geçirilen "Bu Kan Seni Unutur mu?" projesi kapsamında bütün öğretmen ve öğrencilerin kan bağışı yapması hedefleniyor.

Çorum'da Öğretmen ve Öğrenciler Kan Verecek, System.String[]
Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çorum Şubesince hayata geçirilen "Bu Kan Seni Unutur mu?" projesi kapsamında bütün öğretmen ve öğrencilerin kan bağışı yapması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla "Bu Kan Seni Unutur mu?" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında ilk bağışı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının yapacağını dile getiren Büyük, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak inşallah bu işin lokomotifi olacağız. Bir kan üç hayat demek. Aynı zamanda daha sağlıklı olacağız. Tüm okullarımız belli bir program dahilinde kan bağışında bulunacak. Öğrenci ve velilerimizi bilgilendireceğiz." dedi.

Toplantıda Çorum Kızılay Kan Bağışı Merkezinden Yasemin Güleoğlu, kan bağışının toplumsal önemi ve kan bağışçısı olmanın şartları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Çorum, Güncel
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