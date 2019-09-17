Son Dakika Haberleri: Çorum'da okul çevrelerinde denetim
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Çorum'da okul çevrelerinde denetim

1 saat önce

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Çorum'da okul çevrelerinde denetim, System.String[]

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Ekipler, eş zamanlı olarak çeşitli okullar ile parklar, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT ve üst araması yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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