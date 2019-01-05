Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okul Müdür Yardımcısına Saldırı İddiası

Çorum'da Okul Müdür Yardımcısına Saldırı İddiası

33 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının okul içinde darbedildiği iddia edildi.

Çorum'da Okul Müdür Yardımcısına Saldırı İddiası, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının okul içinde darbedildiği iddia edildi.

Türk Eğitim-Sen Sungurlu Şubesi Başkanı Ali Karslı, yaptığı yazılı açıklamada, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Çaralan'ın dün okul içinde, kuruma hizmet sunan taşeron firmanın yetkilileri tarafından silahla tehdit edilip darbedildiğini öne sürdü.

Çaralan'ın yaralandığını ve ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Karslı, "Bu hadisenin tek sebebi, arkadaşımızın yapılan işte devletimizin çıkarlarını düşünerek eksiklikleri dile getirmesidir." ifadesini kullandı.

Çaralan'ın yanı sıra eğitim camiasına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karslı, şöyle devam etti:

"Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı, bu eylemlerin kamu hizmetini ve vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme, bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır. Şiddet olaylarında şikayet söz konusu olmadan savcılık kamu davası açmalı, eğitim çalışanı devreden çıkmalıdır. Şiddet girişiminde bulunanlar elini kolunu sallayarak gezmemelidir."

Karslı, Çaralan'a saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap vereceklerini, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Sungurlu, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 20:57:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okul Müdür Yardımcısına Saldırı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]