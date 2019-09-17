Son Dakika Haberleri: Çorum'da okul önlerindeki denetimde aranan 5 kişi yakalandı
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Çorum'da okul önlerindeki denetimde aranan 5 kişi yakalandı

29 dakika önce

ÇORUM'da, polisin okulların önünde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da okul önlerindeki denetimde aranan 5 kişi yakalandı, System.String[]
ÇORUM'da, polisin okulların önünde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Çorum'da polis ekiplerince öğrencilerin güvenli şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgelerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenciler ve veliler, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.


Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
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