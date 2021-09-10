Çorum'da okul servisi sürücülerine "trafik güvenliği" eğitimi verildi - Son Dakika

Çorum'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okul ev ve okul arasında güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul yöneticileri ile öğrenci servisi sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

19 Mayıs İlkokulu'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde öğrenci servisi sürücülerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında servis araçlarında alınması gereken tedbirler, mevzuat çerçevesinde uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

İki gün süren eğitimde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutluhan Cüce, İl Jandarma Komutanlığından Kıdemli Başçavuş Ersan Çağırkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sena Şaziye Gökdoğan, katılımcılara uzmanlık alanları hakkında bilgi verdi.

Eğitime servis sürücülerinin yanı sıra rehber personel, öğrenci velileri ve okul idarecileri de katıldı.