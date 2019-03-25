Son Dakika Haberleri: Çorum'da Okul Servisleri Denetlendi

Çorum'da Okul Servisleri Denetlendi

58 dakika önce

Çorum'da öğrenci servis araçları "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında denetlendi.

Çorum'da Okul Servisleri Denetlendi, System.String[]
Çorum'da öğrenci servis araçları "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında denetlendi.

Çorum Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kent merkezindeki öğrenci servislerini denetledi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri görülen araçların sürücülerine eksiklerinin giderilmesi için süre verildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin öğrencilerin evlerine ve okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları için yapıldığını söyledi.

Denetimlerin her eğitim öğretim sezonunda iki kez yapıldığını dile getiren Candan, verilen süre içinde eksiklerini gidermeyen sürücülere para cezası verileceğini kaydetti.

Candan, "Okul servisleri denetim formu kriterlerine göre öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri ve yönetmeliklere uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerimiz devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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